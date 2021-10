Etats-Unis – L’ex-président Bill Clinton a quitté l’hôpital

États-Unis : L’ex-président Bill Clinton a quitté l’hôpital

L’ancien président américain Bill Clinton a été aperçu, dimanche, en train de sortir de l’établissement dans lequel il avait été soigné.

Infection des voies urinaires

Des images en direct de la chaîne CNN ont montré Bill Clinton, masque sur le visage et accompagné de son épouse Hillary, quitter l’établissement et lever le pouce face aux caméras. «Sa fièvre et le nombre de ses globules blancs sont revenus à la normale et il va rentrer chez lui à New York pour finir son traitement par antibiotiques», a ajouté le Dr Amin.