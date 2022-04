Présidentielle française : L’ex-président brésilien Lula apporte son soutien à Macron

L’ancien président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva a appelé jeudi à «vaincre l’extrême droite» en soutenant le président sortant Emmanuel Macron.

«Il est fondamental de vaincre l’extrême droite et son message de haine et de préjugés. C’est ce que désirent et espèrent tous les démocrates (…) à travers le monde», a insisté la figure de gauche brésilienne Lula dans une série de tweets publiés sur son compte officiel.