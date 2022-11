Asie : L’ex-président chinois Jiang Zemin est décédé

L’ex-président chinois Jiang Zemin, qui avait dirigé son pays dans une ère de profonds bouleversements de 1989 jusqu’au début des années 2000, est décédé mercredi, à l’âge de 96 ans, a annoncé l’agence d’État Chine Nouvelle. Il était arrivé au pouvoir au lendemain de la répression des manifestations de la place Tian’anmen de Pékin et avait accompagné la transformation de la nation la plus peuplée du monde en une puissance mondiale. «Jiang Zemin est décédé de leucémie et d’une défaillance de plusieurs organes à Shanghai, le 30 novembre 2022, à l’âge de 96 ans», a annoncé Chine Nouvelle.