Guinée : L’ex-président Condé poursuivi pour «assassinats»

La justice a annoncé des poursuites contre l’ex-dirigeant Alpha Condé et une trentaine d’anciens hauts responsables sous sa présidence.

Le procureur général de Conakry, nommé par la junte au pouvoir en Guinée depuis 2021, a annoncé mercredi des poursuites contre l’ex-président Alpha Condé et une trentaine d’anciens hauts responsables sous sa présidence, notamment pour assassinats, actes de torture et enlèvements.

Parmi les personnalités visées par les poursuites et figurant sur une liste communiquée à des journalistes par le procureur Alphonse Charles Wright se trouvent, outre M. Condé renversé par les militaires en septembre 2021, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d’anciens présidents de l’Assemblée, un ancien Premier ministre et une foule d’anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité.