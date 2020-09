Équateur : L’ex-président Correa condamné en cassation à 8 ans de prison

La Cour suprême d’Équateur a confirmé lundi la sentence pour corruption prononcée en avril contre l’ex-président Rafael Correa. Il ne pourra donc pas être candidat à la vice-présidence en février.

Un tribunal de la Cour suprême a, «à la majorité (…) rejeté les recours en cassation déposés par les appelants et confirme la sentence pour corruption» prononcée en avril contre l’ex-président (2007-2017) et 17 autres personnes, dont des ex-ministres et des chefs d’entreprise, a indiqué le tribunal.