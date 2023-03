Débâcle de CS: L’ex-président de Credit Suisse ne veut rien rembourser

L’ancien président de Credit Suisse Urs Rohner assure n’avoir jamais reçu de bonus et estime n’avoir rien à rembourser après la débâcle de la banque, a-t-il indiqué via un porte-parole dans un entretien publié mardi dans les journaux de CH Media.

Lettre aux collaborateurs du CS

Le mariage forcé d’UBS et de Credit Suisse qui va donner naissance à un mastodonte bancaire inquiète les citoyens et la classe politique, en raison des risques financiers et sur l’emploi. Selon l’agence de presse suisse Keystone-ATS, le directeur général d’UBS Ralph Hamers s’est adressé aux collaborateurs de Credit Suisse dans une lettre pour leur demander de lui faire confiance. «Nous allons regrouper nos forces dans la gestion de fortune, avec plus de poids dans la gestion d’actifs, une claire position de leader sur notre marché suisse et une meilleure orientation clientèle de la banque d’affaires», écrit-il.