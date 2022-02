Neuchâtel – L’ex-président de Xamax devra bel et bien payer 105’000 francs d’amende

Condamné à un retrait de permis d’un an assorti d’une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 2100 francs en raison d’un grave excès de vitesse sur l’autoroute commis dans la montée de Boudry (NE), où il avait été pointé à 169 km/h, au lieu des 120 km/h usuels, en septembre 2020, Sylvio Bernasconi devra donc mettre la main au porte-monnaie. Les juges de l’instance cantonale ont décidé de se montrer plus fermes que ceux du Tribunal de police.

Un «Bernasc’» résigné

La Cour pénale a estimé que les sanctions administratives (ndlr: retrait de permis) n’étaient pas suffisamment dissuasives pour exclure tout pronostic défavorable quant à l’attitude de Sylvio Bernasconi au volant. Le juge Emmanuel Piaget a rappelé qu’assortie d’un sursis partiel, la peine pécuniaire prononcée en 2017 par la justice bernoise n’avait pas non plus réussi à faire renoncer le prévenu aux superexcès de vitesse. Dès lors, il a semblé opportun au Tribunal cantonal de révoquer le sursis accordé en première instance.

Joint par téléphone en début de soirée, Sylvio Bernasconi s’est montré résigné. «Je m’y attendais et je ne ferai pas recours. Je vais payer cette affaire, mais je ne vous dis pas que je vais le faire de bon cœur! Ce matin, au vu de l’attitude de la présidente du Tribunal, j’ai vite compris que mon sort était déjà scellé. Sérieusement… Me demander si je vais m’acheter une plus petite voiture ou si je me fais suivre par un psy… Pfff… Enfin, c’est le canton de Neuchâtel… C’est difficile», a commenté un «Bernasc’» qui n’entend pas pour autant quitter la République.