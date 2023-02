Neuchâtel : L’ex-président des chasseurs cantonaux n’avait pas fauté

L’ex-président des chasseurs neuchâtelois Jean-François Sunier avait fait opposition à une ordonnance pénale qui l’avait condamné à une amende de 100 francs pour infraction à un arrêté cantonal sur la chasse. La cour lui a donné raison. «Cette amende, ce n’est pas le problème. Ce qui est inacceptable, c’est que l’on remette en cause mon honnêteté et mon honneur. En 45 ans de chasse, je n’ai jamais commis la moindre infraction aux règlements», a déclaré le principal concerné en audience.

Le 22 décembre 2021, l’homme avait abattu un sanglier dans une forêt du bas du canton. Selon le règlement neuchâtelois, un chasseur qui tue une bête doit le faire savoir le jour même, par téléphone, à un garde-faune. Or, selon ce service, Jean-François Sunier n’avait appelé personne, rappelle «Arcinfo». Le sexagénaire a réfuté cette accusation, arguant notamment que les gardes-faunes ne répondent pas toujours aux appels. Ses propos ont été corroborés par les deux chasseurs qui l’avaient accompagné lors de cette partie de chasse. Comme les trois hommes sont assermentés et fonctionnent comme gardes-faunes auxiliaires, le juge a décidé de leur faire confiance, d’autant plus que le Ministère public n’a pas pu prouver que le fameux coup de fil n’avait jamais été passé. Jean-François Sunier a dès lors été acquitté et les frais de la cause ont été mis à la charge du Canton.