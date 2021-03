Madagascar : L’ex-président Didier Ratsiraka est décédé à 84 ans

«L’Amiral rouge», qui a gouverné le pays malgache durant une vingtaine d’années, s’est éteint dimanche matin. Il avait été hospitalisé en début de semaine pour une grippe.

Didier Ratsiraka a dirigé le pays entre entre 1975 et 1991, puis entre 1997 et 2002 (photo d’archive, prise le 28 février 2002).

«Révolution socialiste»

Instigateur de la «révolution socialiste malgache» qui se révèlera un échec économique et social, ce militant anticolonial, «camarade» de Fidel Castro, a laissé en héritage la «malgachisation» de l’enseignement et du nom des villes.

Un mouvement de contestation entre 1991 et 1992 l’oblige à quitter le pouvoir et accepter la transition libérale réclamée par son opposant de l’époque, Albert Zafy, qui lui succèdera à la tête de l’État. «L’Amiral rouge» reprendra le pouvoir en 1997 mais en sera une nouvelle fois chassé à l’issue de la présidentielle suivante.

Au terme d’un scrutin contesté, des manifestations et des affrontements armés éclatent de décembre 2001 à juillet 2002 dans les rues du pays, entre les partisans de Dider Ratsiraka et ceux de son nouvel opposant, le maire d’Antananarivo, Marc Ravalomanana. Ce dernier est finalement déclaré vainqueur et Didier Ratsiraka forcé à s’exiler en France pendant neuf ans.