Angola : L’ex-président dos Santos est décédé

Vendredi, Jose Eduardo dos Santos a été victime d’un arrêt cardiaque à l’âge de 79 ans. Il avait dirigé l’Angola durant 38 ans.

Il «s’incline, avec le plus grand respect et la plus grande considération» sur cette figure historique qui, selon lui, a présidé «avec clarté et humanisme au destin de la nation angolaise, à des moments très difficiles», dans un communiqué. Son successeur à la tête de l’État d’Afrique australe lusophone et riche en pétrole, l’actuel président Joao Lourenço, candidat à sa réélection lors d’élections prévues en août, a décrété cinq jours de deuil national.