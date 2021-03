Football : L’ex-président du Barça a été arrêté

Josep Maria Bartomeu est en garde à vue après une action de la police régionale catalane qui a aussi arrêté trois autres membres ou anciens membres du club et perquisitionné le siège du FCB.

À six jours de l’élection d’un nouveau président au FC Barcelone, l’ex-patron du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a été arrêté lundi et le siège du Camp Nou perquisitionné dans le cadre de l’enquête sur le «Barçagate».

La police régionale catalane des «Mossos d’Esquadra» avait indiqué lundi matin que des agents de son département des délits économiques avaient perquisitionné le siège du club au Camp Nou et que des «interpellations» avaient eu lieu dans ce cadre mais sans dévoiler le nombre et l’identité des personnes arrêtées.

Le «Barçagate» a un an

La radio avait montré que le club avait versé un million d’euros en six factures distinctes à cette entreprise, I3 Ventures, avec qui le Barça a depuis coupé les ponts. Soit un montant six fois supérieur aux prix du marché, selon la presse.

Le club avait alors catégoriquement démenti toute campagne de diffamation. «Les a-t-on chargés de surveiller les réseaux sociaux? La réponse est oui. Les a-t-on chargés de discréditer des personnes ou institutions sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Et nous poursuivrons tous ceux qui nous accusent de cela», s’était alors défendu Bartomeu.

Démission en octobre 2020

Resté six ans et demi à la tête du Barça, il était passé près de perdre la légende vivante Lionel Messi qui avait fait savoir fin août qu’il souhaitait résilier son contrat «unilatéralement», déçu par les résultats de son équipe et plus encore par les décisions de ses dirigeants qui avaient notamment choisi de se séparer de son grand ami Luis Suarez.