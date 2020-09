France : L’ex-président Giscard d’Estaing sorti de l’hôpital

Jeudi, l’ancien président français Giscard d’Estaing, qui a fêté ses 94 ans, a pu regagner son domicile après une courte hospitalisation.

Giscard d’Estaing, âgé de 94 ans, «est sorti ce jour de l’hôpital Georges Pompidou (à Paris) et a regagné son domicile», a indiqué son cabinet dans un message à l’AFP. «Il se porte bien» et «ne fait pas l’objet de surveillance particulière», a-t-on précisé de même source.

Jeune président

Il a aussi défrayé la chronique en mai, visé par une enquête pour agression sexuelle après la plainte d’une journaliste allemande. Cette dernière l’accusait de lui avoir touché les fesses lors d’une interview un an plus tôt. L’ancien président doit être entendu par les enquêteurs dans les prochaines semaines.

En 1974, Valéry Giscard d’Estaing n’a que 48 ans lorsqu’il accède à l’Elysée, battant sur le fil François Mitterrand, et devenant ainsi, dans une France qui enterre les Trente-Glorieuses et digère mai-68, le premier non-gaulliste à s’emparer de l’Élysée.

«Modernité triomphante»

Il se veut alors l’incarnation d’une modernité triomphante, issue du centre-droit libéral et démocrate-chrétien qui a bâti l’Europe d’après-guerre. Polytechnicien et énarque, issu d’une grande famille bourgeoise, «VGE» était entré au gouvernement dès 1959, multipliant les postes ministériels à l’Économie et aux Finances dans les années 60 et 70.