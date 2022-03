Honduras – L’ex-président Hernandez extradé aux Etats-Unis pour trafic de drogue

Honduras : L’ex-président Hernandez extradé aux États-Unis pour trafic de drogue

Juan Orlando Hernandez, président du Honduras entre 2014 et 2022, est accusé d’avoir reçu millions de dollars de trafiquants de drogue, afin de les protéger.

Le 17 mars, un juge d’extradition de première instance accède à la demande présentée par le tribunal du District Sud de New York d’extrader l’ex-président de droite de 53 ans pour avoir participé à une «conspiration (qui) a transporté plus de 500 tonnes de cocaïne aux États-Unis via le Honduras».

Pots-de-vin

Selon les procureurs américains chargés du dossier à New York, Juan Orlando Hernandez est un «co-instigateur» du trafic et a fait du Honduras un «narco-État» en impliquant l’armée et la police dans le trafic de drogue à destination des États-Unis. L’ancien chef de l’État hondurien aurait en outre reçu des millions de dollars de diverses organisations de trafiquants de drogue du Honduras, du Mexique, et d’autres pays.