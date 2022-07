Guerre en Ukraine : L’ex-président russe vante le «plus grand arsenal nucléaire au monde»

Dmitri Medvedev a brandi la menace de l’arme nucléaire, face à l’éventualité de sanctions prises contre Moscou par la justice internationale.

via REUTERS

L’ex-président russe, Dmitri Medvedev, a évoqué mercredi, le recours à l’arme nucléaire en excluant par avance l’éventualité de sanctions prises contre Moscou par la justice internationale, à l’heure où la Cour pénale internationale (CPI) enquête sur des crimes de guerre présumés commis en Ukraine. «L’idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l’existence de l’humanité», a écrit sur son compte Telegram, l’actuel vice-président du puissant Conseil de sécurité russe. Il s’en est ensuite pris aux États-Unis, accusés de vouloir traduire la Russie, devant des juridictions internationales, alors que Washington n’avait jamais été puni pour ses guerres menées à travers le monde et qui, selon lui, ont fait 20 millions de morts.