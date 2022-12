Géorgie : L’ex-président Saakachvili apparaît diminué au tribunal

L’opposant et ex-président géorgien emprisonné est apparu jeudi grandement affaibli, le visage émacié, lors d’une audience au tribunal à laquelle il participait par visioconférence.

Mikheïl Saakachvili, connu naguère pour sa stature imposante, est apparu jeudi grandement diminué, le visage émacié, lors d’une audience au tribunal, selon les images retransmises par les chaînes de télévision. Participant par visioconférence, l’opposant et ex-président géorgien était soutenu par un oreiller posé dans son dos, avait les mains tremblantes et ses cheveux, autrefois noir de jais, sont devenus gris, selon les images diffusées pendant cette audience. Celle-ci vise à trancher sur son maintien ou non en détention alors qu’il souffre de problèmes de santé.