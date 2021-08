Bolivie : L’ex-présidente Añez en détention préventive six mois supplémentaires

Jeanine Añez a vu sa détention préventive prolongée par la justice bolivienne mardi. Elle avait été arrêtée pour «sédition» en mars.

Un tribunal bolivien a prolongé mardi de six mois la détention préventive de l’ancienne présidente par intérim Jeanine Añez, a-t-elle annoncé mardi sur son compte Twitter en dénonçant une violation de ses droits. La justice bolivienne n’a pas officiellement confirmé dans l’immédiat.

Sur le compte Twitter officiel de Jeanine Añez, géré par des membres de sa famille, cette prolongation de détention a été qualifiée de «privation injuste de liberté» et de violation de ses droits fondamentaux.

Le placement en détention de Jeanine Añez avait suscité une large condamnation internationale. L’ancienne présidente par intérim conservatrice avait été arrêtée le 14 mars à la suite d’une plainte pour «sédition», «terrorisme», et «conspiration» et avait été placée en détention préventive pour une durée de six mois dans une prison de La Paz.