France

L’ex-proche de Macron, Benalla, inculpé

Alexandre Benalla, qui faisait partie de la garde rapprochée du président, est mis en examen pour avoir indûment utilisé un passeport diplomatique.

Dans ce dossier, Alexandre Benalla était déjà mis en examen depuis janvier 2019 pour «usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle». Il avait à cette époque été également placé sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre le simple témoin et la mise en examen, pour «abus de confiance», «faux et usage de faux document administratif» et «obtention indue de document administratif». Son avocate s'était dite «très très contente» de l'issue de cette comparution.