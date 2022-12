Mali : L’ex-rébellion touareg appelle à «éviter une rupture» de l’accord de paix

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021. (Image d’illustration)

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), une alliance de groupes touareg et nationalistes arabes du nord en rébellion contre le pouvoir central créée en 2014, puis signataire à Alger d’un accord de paix avec Bamako en 2015, affirme avoir fait «ce constat déplorable», selon ce communiqué publié à l’issue d’une réunion de son bureau exécutif tenu entre mercredi et vendredi à Kidal, son fief dans le nord du pays.

«Obligation politique et morale»

«Les parties garantes (de l’accord de paix) sont dans l’obligation politique et morale de jouer de façon pleine et efficiente leur rôle afin d’éviter une rupture définitive» entre les parties, ajoute le texte. Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021.