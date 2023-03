Procès en France: L’ex-responsable d’un collectif féministe accusée d’agression sexuelle

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mardi, à l’encontre d’une productrice de films, ex-administratrice du Collectif 50/50 qui prône la parité, la diversité et la lutte contre les violences sexuelles sur les tournages. La prévenue est elle-même poursuivie pour «agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste» à l’encontre d’une comédienne.

Le procès s’est déroulé dans une salle du tribunal judiciaire de Paris, pleine à craquer d’amis de la productrice. La plaignante, représentée par son avocate, Me Anouck Michelin, était absente à l’audience.

«Je demande au tribunal de reconnaître (la prévenue) coupable des faits qui lui sont reprochés», a demandé la procureure, requérant huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, obligation de soins et interdiction d’entrer en contact avec la plaignante. Le tribunal fera connaître sa décision le 23 mai.

«Je suis restée figée»

Les faits remontent au 11 mars 2022, au cours d’une soirée dans l’appartement parisien d’un membre de l’association. Le lendemain, la comédienne, âgée aujourd’hui de 50 ans – instigatrice notamment du mouvement #MeToo en Afrique – porte plainte contre la productrice, deux ans plus âgée.

«J’étais en jupe, elle a mis sa main sur ma cuisse gauche et l’a remontée jusqu’à mon sexe, avec la volonté de me pénétrer, mais mon collant l’en a empêchée, même si j’ai clairement senti son doigt. Je suis restée figée deux ou trois secondes, puis j’ai pris sa main et l’ai repoussée violemment», avait raconté l’actrice aux enquêteurs. La productrice avait été placée en garde à vue pendant près de 48 heures.