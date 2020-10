Belgique : L’ex-roi des Belges rencontre enfin sa fille

Après sept ans de bataille judiciaire intense, celle qui a pu démontrer qu’Albert II était son géniteur, l’a enfin revu. Il lui avait brutalement tourné le dos en 2001.

Delphine Boel (à droite), désormais princesse Delphine de Saxe-Cobourg Gotha de Belgique, rencontrant son père biologique l’ex-roi Albert II (au centre), et la reine Paola lors d’une rencontre informelle le 25 octobre 2020.

L’ex-roi des Belges Albert II et la princesse Delphine, qu’il a longtemps refusé de reconnaître comme sa fille, se sont rencontrés pour la première fois depuis le long combat judiciaire qui les a opposés, affichant leur souhait de «réconciliation», a annoncé mardi le palais royal.

«Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation», souligne un communiqué publié par le palais royal pour annoncer cette rencontre.

«Ce dimanche 25 octobre, un nouveau chapitre s’est ouvert, empreint d’émotions, d’apaisement, de compréhension et, également, d’espoir», indique ce texte cosigné par Albert II, Paola et Delphine (ex-Boël), reconnue le 1er octobre par la justice comme membre de la famille royale.

Au cours de la rencontre, «chacun de nous a pu exprimer, sereinement et avec empathie, ses sentiments et son vécu», ajoute le communiqué.

Le chemin du pardon

Ce chemin du «pardon» et de la «réconciliation», l’ex-couple royal et Delphine, née d’une liaison hors mariage d’Albert II, ont «décidé de (le) prendre résolument ensemble», et «ces premiers pas ouvrent la voie qu’il nous appartient désormais de poursuivre paisiblement», poursuit le texte.