Justice britannique : L’ex-roi d’Espagne invoque l’immunité face à des poursuites pour harcèlement

Accusé par une ancienne maîtresse de l’avoir harcelée, lui causant «détresse et anxiété», Juan Carlos se retranche derrière son rang pour ne pas être jugé au Royaume-Uni.

L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos a invoqué, lundi, devant la justice britannique, le droit à l’immunité que lui conférerait son statut de membre de la famille royale. Une ancienne compagne, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, une femme d’affaires danoise, veut le poursuivre devant la Haute Cour de Londres afin d’obtenir des dommages et intérêts pour des faits supposés de harcèlement.

Juan Carlos, qui a abdiqué en juin 2014, au profit de son fils, le roi Felipe VI, a fait valoir, au cours d’une première audience, lundi, qu’il avait le «droit à l’immunité devant les tribunaux anglais en sa qualité de membre supérieur de la famille royale espagnole». Selon les documents présentés par ses avocats, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn a entretenu une «relation romantique intime» avec l’ancien monarque, entre 2004 et 2009. Après leur rupture, ils seraient restés amis pendant un certain temps, avant que Juan Carlos ne cherche à raviver leur relation.

Une série d’«actes malveillants»

Lorsque cette femme d’affaires danoise a «clairement indiqué son refus», l’ex-roi, aujourd’hui âgé de 83 ans, a adopté un «comportement relevant du harcèlement», affirme-t-elle, l’accusant d’avoir «organisé» une série d’actes malveillants, lui causant «détresse et anxiété». Un «associé» de Juan Carlos se serait ainsi montré «menaçant» envers elle et ses enfants pendant une rencontre à Londres, en 2012, programmée, selon Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, pour «correspondre aux effractions dans ses appartements à Monaco et à Villars, en Suisse».