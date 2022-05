Espagne : L’ex-roi Juan Carlos de retour après deux ans d’exil

Jeudi, l’ancien roi Juan Carlos, âgé de 84 ans, a remis les pieds en Espagne. Il avait quitté le pays sur fond de scandales.

En exil depuis près de deux ans aux Émirats arabes unis après des accusations de malversations, l’ex-roi Juan Carlos I er est arrivé jeudi soir en Espagne, où cette première visite de quelques jours suscite beaucoup de critiques. L’avion de l’ancien monarque, un jet privé parti d’Abou Dhabi, a atterri peu après 19 heures, dans le petit aéroport de Vigo, en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, et Juan Carlos I er en est lentement descendu, accueilli sur le tarmac par sa fille, l’infante Elena, a constaté une journaliste de l’AFP.

De nombreux médias et curieux avaient fait le déplacement pour tenter d’apercevoir, derrière les grillages de l’aéroport, l’ex-roi, âgé de 84 ans, qui n’a pas remis les pieds en Espagne depuis août 2020 et dont le retour a fait couler beaucoup d’encre.

Origine opaque de sa fortune

Si Juan Carlos I er a vu les enquêtes judiciaires le visant être classées en mars, les révélations sur l’origine opaque de sa fortune ont définitivement sapé l’image de cette figure adulée pendant des décennies pour avoir mené la transition démocratique de l’Espagne après la mort du dictateur Franco en 1975. «Les informations que nous avons eues ces dernières années» sur Juan Carlos «sont très inquiétantes (…) pour l’institution (monarchique)» et «je crois qu’il devra donner des explications sans aucun doute», a insisté, jeudi, la ministre de l’Économie et numéro deux du gouvernement, Nadia Calviño, sur la radio Cadena Ser.

L’ancien souverain doit assister ce week-end à une régate à Sanxenxo, à laquelle participera le «Bribón», voilier avec lequel il a été champion du monde en 2017. Il fera ensuite le déplacement lundi à Madrid pour voir notamment son fils, le roi Felipe VI, et son épouse, Sofia, avant de repartir le jour même à Abou Dhabi «où il a établi sa résidence de façon permanente et stable», a insisté mercredi soir le palais. Avant d’assurer que Juan Carlos, qui compte désormais revenir «régulièrement en Espagne» pour voir «sa famille et ses amis», logera toujours «dans un lieu de résidence privé».