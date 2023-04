L’ex-roi Juan Carlos réapparaît de nouveau en Espagne

L’ex-roi Juan Carlos I er est arrivé mercredi en Espagne pour sa seconde visite depuis son départ en exil en août 2020 aux Emirats arabes unis sur fond de scandales et d’enquête judiciaire. Provenant de Londres, où il a assisté mardi soir au quart de finale retour de Ligue des champions opposant Chelsea au Real Madrid (0-2), l’ex-monarque a atterri peu avant 14h00 (12h00 GMT) à l’aéroport de Vigo (Galice, nord-ouest), selon un photographe de l’AFP sur place. Juan Carlos doit passer quelques jours dans le port galicien de Sanxenxo, où le voilier avec lequel il a été champion du monde par le passé, le «Bribon», participe à une régate samedi et dimanche.

Cette visite s’annonce plus discrète que la précédente, en mai dernier, la première depuis son départ aux Emirats il y a près de trois ans, qui avait entraîné de vives critiques de la part de la gauche au pouvoir. Juan Carlos a quitté l’Espagne pour s’installer à Abou Dhabi en août 2020 sur fond de révélations de plus en plus embarrassantes sur son train de vie fastueux et l’origine de sa fortune, et alors qu’une enquête judiciaire venait d’être ouverte à son encontre.