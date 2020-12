Espagne : L’ex-roi Juan Carlos souhaite régulariser sa situation fiscale

Visé par trois enquêtes judiciaires et exilé aux Émirats arabes unis, l’ancien roi espagnol a soumis une déclaration au fisc afin de régulariser sa situation, a indiqué dimanche le journal «El Pais».

L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos, en exil depuis août, a soumis une déclaration au fisc espagnol dans le but de régulariser sa situation, rapporte dimanche le journal «El Pais» . Cette déclaration volontaire, présentée par son avocat, est liée à une enquête anti-corruption en cours sur l’utilisation par l’ancien monarque de cartes de crédit, selon des sources citées par le journal.

L’enquête porte sur des comptes bancaires aux noms d’un entrepreneur mexicain et d’un officier de l’armée de l’air espagnole, selon ces sources. Elle a pour but de connaître l’origine de ces fonds et de savoir si l’ancien roi les a utilisés.