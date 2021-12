Etats-Unis – L’ex-sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, est mort à 98 ans

États-Unis : L’ex-sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, est mort à 98 ans

L’ex-sénateur républicain avait 98 ans. Sa carrière politique avait démarré en 1952. Il a plusieurs fois tenté de briguer la présidence américaine, sans succès.

L’ancien sénateur républicain Bob Dole, une figure de la politique américaine et candidat malheureux à la Maison-Blanche, est mort dimanche matin dans son sommeil à l’âge de 98 ans, la nouvelle déclenchant un afflux d’hommages à ce «héros de guerre» ayant incarné les valeurs de l’Amérique profonde. Ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, trois fois candidat à l’investiture républicaine, il s’était finalement lancé dans la course à la présidence en 1996, mais fut battu par Bill Clinton.

«Tous ceux qui voyaient Bob Dole en action admiraient forcément son caractère et son profond patriotisme», a estimé le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. Pour l’ex-président Donald Trump, Bob Dole était «un héros de guerre américain et un vrai patriote», qui «a servi le grand État du Kansas avec honneur et rendu le parti républicain plus fort». De l’autre côté du spectre politique, Barack Obama a évoqué sur Twitter «un héros de guerre, un leader politique, et un homme d’État» dont la génération plaçait «le pays au-dessus du parti».