Basketball : L’ex-star de la NBA Dwyane Wade devient actionnaire d’Utah Jazz

Le triple champion de NBA marche dans les pas d’autres vedettes passées du parquet aux coulisses.

L’ex-star de la NBA Dwyane Wade a acquis une participation au sein de la franchise d’Utah Jazz qu’il veut aider à atteindre «le niveau supérieur», a annoncé le club vendredi. Wade, qui a été trois fois champion NBA dans sa carrière de joueur, a rejoint un groupe d’investisseurs conduit par Ryan Smith, qui a fait fortune dans les nouvelles technologies et a pris le contrôle du Jazz l’an dernier.

Aujourd’hui âgé de 39 ans, le joueur suit ainsi les pas d’autres légendes du basket américain qui ont eux aussi investi dans le sport, comme Michael Jordan (Charlotte Hornets), Shaquille O’Neal (Sacramento Kings) et Grant Hill (Atlanta Hawks). «En tant qu’homme d’affaires, entrepreneur et investisseur, je peux apporter beaucoup à ce partenariat en plus de mon expérience du basket», a-t-il affirmé dans un communiqué. «Je suis très heureux quant à la perspective de pouvoir porter Utah Jazz au niveau supérieur», a-t-il poursuivi. L’ampleur de sa prise de participation n’a pas été révélée.