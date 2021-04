Suisse : Le chanteur vaudois Patrick Juvet est décédé

L’agent de l’ex-star du disco Patrick Juvet a indiqué que son corps sans vie avait été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les circonstances de son décès sont pour l’heure inconnues.

Le corps de l’artiste a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès ne sont pas encore établies. «Il y aura une autopsie, je l’avais eu au téléphone il y a trois jours, je l’avais trouvé bien», a indiqué son agent.

«Où sont les femmes ?», à l’immense succès, figurait sur «Paris by Night», album de 1977. Cet album est le fruit de la collaboration entre Juvet (compositeur et interprète) et Jean-Michel Jarre (parolier).