Royaume-Uni : L’ex-star et pédocriminel Gary Glitter est sorti de prison

L’ex-chanteur, âgé de 79 ans, de son vrai nom Paul Gadd, avait été reconnu coupable en 2015 d’une tentative de viol, de quatre attentats à la pudeur et d’avoir eu des relations sexuelles avec une mineure.

Gary Glitter était au sommet de sa gloire quand il s’est attaqué à ces mineures. L’ancienne star du glam rock, qui avait été qualifiée par la police de «prédateur sexuel récidiviste», avait agressé deux jeunes filles de 12 et 13 ans en les attirant dans sa loge et en les isolant de leurs mères. La plus jeune des victimes était âgée de moins de 10 ans quand il a essayé de la violer en 1975.