Espagne : L’ex-trésorier du grand parti de droite condamné pour avoir utilisé une caisse noire

Luis Barcenas, qui gérait les comptes du Parti populaire espagnol, écope de deux ans de prison dans une affaire de corruption qui embarrasse la formation de droite.

L’ancien trésorier du Parti Populaire (PP) a été condamné, jeudi, à deux ans de prison à l’issue d’un procès ayant confirmé le caractère illicite du financement de cette formation de droite espagnole, actuellement dans l’opposition. Luis Barcenas, déjà en prison, a été déclaré coupable de «faux en écriture comptable», pour avoir versé plus d’un million d’euros d’argent non déclaré à l’entreprise chargée de la rénovation du siège national de la formation, à Madrid.

«Exclu de la comptabilité officielle» du PP «et non déclaré au fisc», cet argent était issu, selon la sentence, de la caisse noire de cette formation, au pouvoir de 1996 à 2004 et de 2011 à 2018, alimentée par des dons de chefs d’entreprise. En plus de la peine de prison, Luis Barcenas a été condamné à une amende de 1,2 million d’euros (1,28 million de francs suisses) à l’issue de ce procès dit de la «caisse B» du PP. Ce parti a été déclaré «responsable secondaire» dans cette affaire de corruption.