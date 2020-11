Soupçon d’enlèvement : L’ex-vicaire général du diocèse de Lugano placé en garde à vue

L’octogénaire, qui hébergeait chez lui une femme étrangère dépourvue d’un permis de séjour, est soupçonné d’enlèvement, coercition et lésions simples. Une enquête pénale a été ouverte.

Le juge des mesures coercitives devra évaluer les accusations et déterminer si elles suffisent à confirmer l’arrestation de l’ex-vicaire. (Photo d’illustration)

L’ex-vicaire général du diocèse de Lugano et ancien professeur de théologie à l’Université de cette ville a été placé en garde à vue vendredi, ont indiqué samedi soir le Ministère public et la police cantonale du canton du Tessin. L’octogénaire est soupçonné d’enlèvement, coercition et lésions simples.