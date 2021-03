Interview choc : L’examen de conscience des médias britanniques, accusés de racisme

Après l’entretien de Harry et Meghan qui a fait grand bruit, la presse britannique s’interroge, entre déni et appel à l’introspection.

Déni, réflexion et démissions: les accusations de racisme formulées par le prince Harry et son épouse Meghan lors de leur interview événement provoquent des remous au sein des médias britanniques, directement visés.

Les appels à l’introspection se multiplient après que le prince et l’ex-actrice américaine métisse ont invoqué préjugés et hostilité parmi les raisons de leur mise en retrait de la couronne britannique pour s’installer outre-Atlantique.

«Certainement pas raciste»

La Société des éditeurs, qui rassemble de hauts responsables de la presse britannique et organise une cérémonie annuelle de remise de prix, a vivement réagi. Son directeur Ian Murray a rétorqué que la presse britannique n’était «certainement pas raciste».

«Le refus de reconnaître l’existence d’un quelconque sectarisme dans la presse britannique est risible, ne rend pas service aux journalistes de couleur et montre une institution et une industrie en déni», a rétorqué une lettre ouverte signée par plus de 250 journalistes, pour la plupart issus de minorités.

Démission

Après une interview orageuse sur la BBC, Ian Murray a présenté sa démission mercredi soir. La veille, c’est le présentateur controversé Piers Morgan, féroce critique de Meghan de longue date, qui avait quitté son émission matinale sur la chaîne privée ITV, après l’avoir accusée de mensonge.

«Si les gens veulent croire Meghan Markle, c’est entièrement leur droit», a déclaré le présentateur mercredi à des journalistes, après avoir refusé de présenter ses excuses comme le lui demandait la direction de la chaîne.

Meghan et Harry ont décidé de prendre leur distance avec la famille royale.

«Problème systémique»

Pour Marcus Ryder, professeur spécialiste de la diversité dans les médias intervenant à l’université de Birmingham City, ces deux départs ne suffisent pas. «Il est largement admis que le racisme est un problème systémique ce qui nécessite ainsi une solution systémique», explique-t-il à l’AFP.

Dans les colonnes des tabloïds ouvertement hostiles à Meghan, nulle manifestation de repentance. «Daily Mail», «Sun» et «Daily Express» ont étrillé Harry et plus particulièrement Meghan les décrivant comme déloyaux envers la reine Elizabeth II et les accusant de cupidité et d’hypocrisie.

«Le monde est un endroit dangereux quand seule une version des événements est admise», a écrit le «Sun» dans son éditorial mercredi, prenant la défense de Piers Morgan et déplorant le manque de questions incisives de la part d’Oprah Winfrey lors de son interview du couple. Mais selon les détracteurs des tabloïds, ils ont teinté d’une atmosphère raciste leur couverture de l’actualité du couple avant et après leur mariage en 2018.

La Société des éditeurs a pris ses distances avec Ian Murray et a affirmé vouloir s’engager dans une réflexion sur les réactions suscitées par sa réaction initiale et «travailler pour faire partie de la solution».

«Questions existentielles»

Pour les militants et journalistes issus de la diversité, la «solution» consisterait déjà à agir face au fait que 94% des représentants des médias britanniques sont blancs, contre 87% de la population totale, et largement masculins. Selon une étude réalisée en 2016 par la City University de Londres, 0,4% des journalistes sont musulmans (contre environ 5% dans la population) et 0,2% sont noirs (contre 3%).

Il en résulte une mauvaise couverture des questions qui touchent les populations noires, musulmanes et de couleur, bien que le mouvement Black Lives Matter et la pandémie de Covid-19 aient jeté un nouvel éclairage sur les graves conséquences des préjugés.

«Chaque institution au Royaume-Uni se penche actuellement sur ses propres positions pour ce qui est des questions essentielles du racisme et du traitement des personnes de couleur», a souligné dans une réponse à la Société des éditeurs Katharine Viner, rédactrice en chef du «Guardian», quotidien de gauche de référence. «Les médias doivent faire de même. Ils doivent être plus représentatifs».

«J’ai fait mon boulot»

Piers Morgan, un ancien de CNN qui se pose en pourfendeur du politiquement correct, assure ne pas manquer de propositions professionnelles et estime que l’adhésion du public lui donne le dernier mot.

Dans un tweet triomphal, il a souligné que son émission avait battu celle de la BBC pour la première fois. «J’ai fait mon boulot», a tweeté mardi le présentateur à ses 7,8 millions d’abonnés, juste après sa démission.