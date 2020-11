Suisse : L’Exécutif bernois veut renforcer la position du Jura bernois

Une révision de la loi doit étendre la garantie des services publics en français dans les arrondissements du Jura bernois et de Bienne.

Le gouvernement bernois veut renforcer la position du Jura bernois et des francophones dans le canton. Son projet de révision de la loi sur le statut particulier fixe des garanties de services publics en français et renforce le soutien à la culture, au sport et aux autres activités associatives du Jura bernois.