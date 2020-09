Bienne : L’exécutif conserve sa majorité rose-vert et se féminise, Erich Fehr réélu

La Ville de Bienne conserve sa majorité rose-verte à l’exécutif avec deux socialistes, une écologiste, une PLR et un UDC. Il y a désormais une majorité de femmes au Conseil municipal.

Il n’y a pas eu de surprises lors de la proclamation des résultats dimanche en début de soirée devant une assistance masquée en raison des mesures de prévention. Cette élection a débouché sur un statu quo au niveau de la couleur politique et de la représentation des conseillers municipaux francophones.

Le socialiste Erich Fehr, qui a été confirmé à la mairie, a obtenu 6670 voix. Il devance sa collègue de parti Glenda Gonzalez Bassi avec 6165 voix. L’écologiste Lena Frank obtient 6043 voix, l’UDC Beat Feurer 5236 voix et la PLR Silvia Steidle 3709.

Majorité féminine

Avec l’arrivée de la francophone Glenda Gonzalez Bassi et de l’Alémanique Lena Frank, l’exécutif compte désormais une majorité de femmes. La participation au scrutin a atteint 40,4%.

Des cinq membres de l’exécutif, deux ne se représentaient pas: le socialiste francophone Cédric Némitz et l’écologiste alémanique Barbara Schwickert. Les trois autres conseillers municipaux, l’UDC Beat Feurer, le socialiste Erich Fehr et la PLR francophone Silvia Steidle, briguaient un nouveau mandat.

Avec leur liste commune, le Parti socialiste et les Verts ont réussi à conserver la majorité au sein de l’exécutif. L’UDC et le PLR ont également atteint leur objectif avec la réélection de Beat Feurer et de Silvia Steidle. La candidate des Vert’libéraux Sandra Gurtner Oesch a échoué à faire son entrée au sein du Conseil municipal.