Lausanne : L’Exécutif devra se pencher sur l’idée d’un passage entre la gare et le Flon

Pouvoir faire à pied le petit trajet qui sépare ces deux points stratégiques: c’est la volonté des élus, qui ont transmis un postulat en ce sens à la Municipalité, mardi soir.

Cette fois, la Municipalité de Lausanne ne pourra pas y couper: elle va devoir s’intéresser à la réalisation d’un tunnel piétonnier reliant la gare CFF au Flon. Un postulat en ce sens a été transmis à l’Exécutif, lors du Conseil communal de mardi soir, relate «24 heures». Le problème revient régulièrement sur le tapis: quand on est piéton et qu’on veut se déplacer entre la gare et le quartier du Flon, il faut faire un sacré détour impliquant de grimper au niveau supérieur, soit la place Saint-François, avant de redescendre pour atteindre sa destination. Une perte de temps qui incite bien souvent les gens à sauter dans le métro, pour effectuer ce saut de puce. Ce qui a pour effet de surcharger les rames sur ce court trajet.