Vaud : Le Grand Conseil fait obstacle à l’arrivée imminente de l’orthographe rectifiée

Les élus de droite ont eu gain de cause, mardi. L’introduction de la nouvelle orthographe dans les manuels scolaires sera différée.

La Conférence romande de l’instruction publique, qui édite les manuels scolaires, avait annoncé en juin 2021 l’adoption de la réforme de l’orthographe. Le législatif vaudois n’en veut pas dans l’immédiat et l’alliance PLR-UDC l’a fait savoir en votant le postulat de Florence Bettschart-Narbel, mardi.

Validée par l’Académie française il y a un quart de siècle, la réforme de l’orthographe est désormais communément appliquée en Francophonie, où seule la Suisse romande fait exception à la règle. Toutefois, les parlements valaisans, jurassiens et neuchâtelois ont pour leur part, déjà rejeté des textes allant dans le sens du postulat voté par le législatif vaudois, mardi. «Le vote d’aujourd’hui dit que le Grand Conseil souhaite un rapport sur la question, pour avoir plus d’informations. Nous allons rapidement en produire un, et nous aurons un vrai débat de fond en commission. En attendant, nous devrons faire avec les moyens d’enseignement à disposition», a déclaré le ministre de l’Éducation, Frédéric Borloz à 24 Heures, après le vote.