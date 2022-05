Finlande : L’exécutif favorable à une adhésion «sans délai» à l’OTAN

Jeudi, le président et la Première ministre se sont prononcés en faveur d’une adhésion du pays nordique à l’alliance et ont annoncé une décision dimanche.

«Nous espérons que les étapes nationales encore nécessaires à cette décision seront prises rapidement dans les tout prochains jours», indiquent Sauli Niinistö, interlocuteur régulier de Vladimir Poutine, ces dernières années, et Sanna Marin, plus jeune Première ministre d’Europe. La prise de position officielle de l’exécutif marque la bascule de la ligne finlandaise, qui partage une frontière de 1300 kilomètres avec la Russie et un passé douloureux avec son puissant voisin.

«Contre personne»

Ancienne province russe (1809-1917) et envahi par l’Union soviétique en 1939, le pays partage une frontière d’environ 1300 kilomètres avec la Russie. Tout en menant d’importantes consultations intérieures et internationales, le président Niinistö et la Première ministre Marin s’étaient abstenus jusqu’ici d’exprimer publiquement leur préférence dans ce dossier. La décision formelle sur l’adhésion doit être prise par un Conseil sur la sécurité et la politique étrangère, réunissant le chef de l’État, la Première ministre et plusieurs ministres.