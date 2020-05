Monthey (VS)

L’Exécutif se plante et autorise les cafés à ouvrir jusqu’à 2h

Le Conseil fédéral a ordonné que les bistrots soient fermés de minuit à 6h du matin, partout en Suisse. Mais à Monthey, certains ont pu rester ouverts durant une partie de ce créneau, les autorités communales ayant mal interprété les directives. Le tir a toutefois été rectifié samedi, après un rappel des règles par la police cantonale.

«Comment se fait-il que les cafés de Monthey soient ouverts jusqu’à 2h du matin?» s’interrogeait samedi un habitant du centre-ville. Eh bien, simplement, parce que les autorités communales leur en ont donné l’autorisation. Pourtant, dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie, le Conseil fédéral a explicitement ordonné que ces lieux de rencontre soient fermés entre minuit et 6h. Contacté, le conseiller communal chargé de la sécurité, Pierre Contat (Alternative pour Monthey), explique: «Nous avons commis une erreur d’interprétation. D’ordinaire, les horaires d’ouverture des commerces sont du ressort des communes et nous avons cru, avec le déconfinement, que c’était à nouveau le cas.»

L’état d’urgence n’ayant néanmoins pas encore été levé, c’est toujours le Conseil fédéral qui reste compétent pour prendre ce genre de décisions. «En effet. Nous avons été contactés par la police cantonale qui nous l’a rappelé. Dès lors, nous avons transmis l’information aux tenanciers concernés. Notre erreur n’a cependant duré qu’un week-end, le dernier. Cette semaine, les établissements ont fermé à minuit», affirme Pierre Contat. La police cantonale, de son côté, confirme ce rappel des règles, et souligne: «Nous n’avons pas fait de constat ni de dénonciation au Ministère public. Le plus important, c’est que les mesures soient désormais respectées.»

Avec une fermeture à minuit, les clients consomment plus vite

La porte-parole de la police évoque toutefois que c’est samedi que ces échanges ont eu lieu. Et, donc, que vendredi soir également, certains bistrots ont ouvert jusqu’à 2h. Ce que confirme la tenancière d’un des cafés de la place: «Vendredi, nous avons fermé à 2h et samedi à minuit. Ça n’a pas été facile de faire comprendre ce revirement à certains clients, mais avec la plupart ça n’a pas posé de problème. Bien sûr, nous avons ressenti une petite différence sur notre chiffre pour la soirée. Mais, lorsque les clients savent que nous fermons à minuit au lieu de 2h, ils consomment différemment. Les commandes s’enchaînent plus rapidement.»