Le Conseil d’Etat nourrit le projet de baisser les salaires des fonctionnaires de 2% sur quatre ans. En échange, il leur offrirait une semaine de vacances supplémentaire par an. Selon la «Tribune de Genève», qui revient ce jeudi sur une information de la RTS, cette piste de réflexion a été présentée au Cartel intersyndical de la fonction publique mercredi après-midi par la délégation Ressources humaines du gouvernement, composée de Nathalie Fontanet (PLR), Anne Emery-Torracinta (PS) et Mauro Poggia (MCG). Si cette option se concrétisait, elle concernerait le Grand Etat, c’est-à-dire également les régies publiques (HUG, TPG, SIG, etc.). Par conséquent, elle s’appliquerait à 48’000 collaborateurs.