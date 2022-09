Le Conseil d'Etat table sur un déficit de 420 millions en 2023

«Inacceptable» pour la droite. «Inacceptable» pour le Cartel intersyndical de la fonction publique. «Responsable» pour la gauche, mais avec des bémols. Le projet de budget 2023, présenté ce jeudi par le Conseil d’Etat et qui prévoit un déficit de 419,6 millions de francs, n’a pas transporté de joie la classe politique. «En année préélectorale, on ne va pas être étonné d’entendre les députés s’égosiller, a rétorqué par anticipation le conseiller d’Etat Mauro Poggia. Si tout le monde est mécontent, cela veut peut-être dire que l’on a fait du bon travail.»

337 postes en plus hors effets Covid et Ukraine

Pas d’annuité, demi-indexation

A gauche, même si on salue les moyens alloués à la délivrance des prestations, ce sont les économies faites sur les mécanismes salariaux qui déplaisent. Le Conseil d’Etat a décidé de suspendre l’annuité 2023, ce qui lui permet de ne pas dépenser 59 millions, et de ne verser qu’une demi-indexation, soit une épargne de 79 millions. «C’est bien d’avoir une indexation, mais c’est bien aussi d’avoir du renfort dans les services», a justifié le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, jugeant que l’effort fait sur les postes de travail compensait, en terme de confort, l’effort salarial que l’exécutif souhaite imposer aux collaborateurs.

Maintien des investissements

Le Conseil d’Etat, qui a indiqué avoir adopté ce projet de budget à l’unanimité, a ainsi expliqué s’être trouvé «sur une ligne de crête», selon l’expression d’Antonio Hodgers, coincé entre les limites du frein à l’endettement et la volonté de répondre aux besoins de la population, «en forte augmentation» après trois années de crise, deux liées au Covid et la dernière relative à la guerre en Ukraine. «Ce budget permet de répondre aux besoins prioritaires et de préserver les ressources pour des investissements ambitieux.» Le gouvernement prévoit ainsi d’investir 11,2 milliards de francs sur la période 2023-2032 (720 millions en 2023), dont la moitié dédiée à la transition écologique et un milliard affecté à la transition numérique.