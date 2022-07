Genève : L’Exécutif veut limiter à 5 ans la contribution de solidarité

Le Conseil d’Etat va proposer un contre-projet à l’initiative de la gauche, sur une hausse temporaire d’impôts des plus riches.

Selon les inititants, la mesure pourrait rapporter 350 millions de francs de plus par an au Canton.

Un apport financier provisoire des grosses fortunes pour faire face aux différentes crises. C’est ce que propose d’introduire une initiative des partis de gauche, qui a abouti et dont le Conseil d’Etat a indiqué, vendredi, constater la validité. Le texte prévoit de soumettre les fortunes imposables de plus de 3 millions de francs à une contribution de solidarité de 2,5 pour mille sur la part dépassant les 3 millions. Et ce pendant dix ans.