Variant Omicron – L’exemption de quarantaine pour les vaccinés et guéris pourrait vaciller

Désormais, être vacciné ou guéri ne suffit plus pour aller danser ou boire un verre dans un bar debout.

Depuis lundi, pour aller boire un verre debout, danser ou faire des longueurs en piscine, il faut, en plus d’être vacciné ou guéri, montrer un test négatif, si l’immunisation date de plus de quatre mois. Pour les personnes concernées, c’est une révolution. Et cela pourrait ne pas s’arrêter.