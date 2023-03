Adeline Toniutti de la Star Ac a sorti le single Hey Man

Adeline Toniutti de la «Star Ac’» : L’exercice «Hey Man» devient un single

La chanteuse lyrique de formation, qui a perdu sa voix à la suite d’un feu de cheminée en 2014 et qui a vécu l’enfer à cause de son ex, considère cette chanson comme un cri de joie et de résilience, encourageant les personnes à persévérer dans les moments difficiles. Le titre «Hey Man» est une illustration que la vie peut être difficile, mais que la joie peut revenir, sous une autre forme, en se battant jusqu’à la fin.