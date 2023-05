Espagne: L’exode rural, sujet des villages avant les municipales

La moitié du pays, mais 15% de la population

L’Aragón, qui a une population de 1,3 million d’habitants et une densité démographique de 27,8 résidents par km², selon des statistiques de 2022, est l’une de ces cinq régions. En 1999, des gens du cru avaient créé l’association «Teruel existe!» dans le but de lutter contre l’exode rural dans la province. Vingt ans plus tard, elle participait aux élections législatives, obtenant un siège de député et mettant ce concept de l'«Espagne vidée» sur le devant de la scène politique.