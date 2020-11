3000 CHF dans des enveloppes (AG)L’expéditeur reste introuvable, la commune encaisse le cash

Vu le nombre restreint d’habitants, la Municipalité s’était dit qu’il serait aisé de retrouver ce contribuable anonyme. Eh bien non, tous les efforts sont restés vains. «Nous pensions que c'était une affaire simple, mais nous nous sommes fourvoyés», explique le responsable des finances, Alex Bissola, à l’« Aargauer Zeitung ».

Deuxième enveloppe

Selon l'écriture, l'inconnu serait une «personne âgée». La commune a donc passé plusieurs coups de téléphone aux candidats potentiels et a publié une annonce dans le bulletin municipal, mais rien n’y a fait, le mystère est resté entier. Deux ans plus tard, rebelote, 2000 francs supplémentaires arrivent de la même manière dans la boîte aux lettres communale de Kirchleerau et d’après l’écriture, il y a fort à parier qu’il s’agit de la même personne.