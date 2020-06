Etats-Unis

L’expert suisse de l’ONU veut des investigations

Nils Melzer déplore le discours de Donald Trump face aux manifestations après le décès récent de plusieurs Afro-Américains

Le rapporteur spécial de l’ONU contre la torture Nils Melzer dénonce l’attitude de la police et le discours du président américain Donald Trump contre les manifestants (archives).

«Lynchages»

Ils estiment que les meurtres récents d’Afro-Américains constituent des «lynchages» et dénoncent l’impunité pour ces actes. Les Noirs «continuent de faire face à une terreur raciale, dans une violence organisée» et soutenue par l’Etat, ajoutent les experts.

Ces derniers demandent une réforme du système policier et des poursuites. La réponse aux manifestations a été accompagnée de «violences, d’arrestations arbitraires, de militarisation et de détention de milliers de protestataires», disent-ils.

Appel aux dirigeants mondiaux

La déclaration du locataire de la Maison-Blanche sur un possible envoi de l’armée contre les protestataires cible avant tout les Afro-Américains, et ces instruments sont rarement prévus pour les protéger, déplorent les experts. Ils ajoutent que la violence contre des manifestants pacifiques est inquiétante pour l'état de droit.

Les experts demandent de réattribuer les importantes enveloppes sécuritaires à l’amélioration de l’éducation, de la santé, du logement et d’autres composantes sociales, notamment pour les Afro-Américains. Les dirigeants mondiaux qui ont dénoncé la situation américaine devraient aussi œuvrer contre le racisme et les injustices structurelles dans leurs propres pays et sur la scène internationale, affirment-ils aussi.