Coronavirus L’explosion des cas en Suisse étonne les pays voisins

Au fil des dernières semaines, la Suisse s’est muée d’élève modèle en cancre. En juin, le Deep Knowledg Group, un consortium international composé de fonds d’investissement et d’organisations à but non lucratif, estimait encore que la Suisse était le pays le plus sûr face au Covid-19. Mercredi, le conseiller fédéral Alain Berset devait se rendre à l’évidence: «Il y a trois semaines, nous avions une situation qui était l’une des meilleures sur le continent européen. Trois semaines plus tard, nous avons l’une des plus mauvaises.» Le lendemain de sa déclaration, l’Allemagne a décrété que l’ensemble de la Suisse était désormais considérée comme une région à risque en raison de la hausse drastique de nouvelles infections.