Un Grand Classique 21.08.2020 à 13:51

Bateau d'occase pas cher, équipé de gros moteurs à essence gourmands en taxes et en essence et pas véritablement entretenu depuis dix à quinze ans... une petite fuite dans l'alimentation, la cale moteur se remplit de vapeurs d'essence, l'acheteur peu expérimenté (les marins expérimentés n'achètent jamais ce genre de bateau) qui vient d'acheter le bateau ne pense pas à ventiler la cale, ou la batterie est faible et il a peur de ne plus avoir de quoi démarrer les moteurs, ou le ventilateur de cale est simplement hs, et au démarrage, le bateau éclate de rire.