Chine

L’explosion d’un camion-citerne fait 10 morts et 117 blessés

Un accident sur une autoroute dans l’est de la Chine a provoqué la puissante explosion d’un camion-citerne ce samedi. Plusieurs voitures ont été embrasées par les flammes.

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de cent blessées dans l’explosion d’un camion-citerne sur une autoroute dans l’est de la Chine qui a causé l’effondrement d’immeubles et d’usines situés à proximité, ont annoncé samedi les médias chinois.