Thaïlande: au moins dix morts, plus de cent blessés dans une explosion

Au moins dix personnes ont été tuées et plus de cent blessées dans l’explosion d’un entrepôt de feux d’artifice, dans le sud de la Thaïlande, dont le propriétaire accusé de négligence a été convoqué par la police. L’explosion qui s’est produite samedi après-midi dans la ville de Sungai Kolok aurait été causée par des travaux de soudures dans un bâtiment stockant illégalement des feux d’artifice.

«Nous avons identifié 10 personnes (décédées) et trouvé des parties de deux corps que nous ne pouvons pas encore identifier», a déclaré dimanche le gouverneur de la province de Narathiwat, Sanan Pongaksorn, lors d’une conférence de presse. «Nous envoyons des médecins légistes pour faire des tests ADN, mais les premiers rapports ont indiqué qu’ils étaient distincts.»

La police qui enquête sur la cause de l’explosion, pense que le stockage des feux d’artifice n’y était pas autorisé. Le commandant de la police de Narathiwat, le major général de police Chalermporn Khamkhiew, a précisé que peu de temps avant l’explosion, des pétards avaient été livrés.

Deux cratères de six mètres de large

«Nous enquêtons pour savoir si ces pétards ont été transportés légalement ou illégalement. Pour l’instant, nous ne trouvons aucune licence autorisant la possession ou la vente de pétards», a-t-il poursuivi, «nous supposons que l’usine n’en a pas.» Toujours selon lui, l’explosion d’environ une tonne de poudre à canon a laissé apparaître sur le site deux cratères deux mètres de profondeur et six mètres de large.

«Nous avons convoqué le propriétaire de l’usine accusé de négligence à l’origine de l’accident», a déclaré le colonel Suthawet Thareethai, chef de la police du district de Muno. Selon les autorités, un centre de commandement a été établi non loin du site et 365 plaintes de personnes blessées ou dont les maisons et les biens ont été endommagés ont été déposées.