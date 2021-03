Tunisie : L’explosion d’une citerne d’asphalte fait six victimes

Le drame dont les causes ne sont pas encore connues est survenu samedi matin dans une zone industrielle située au sud-est de la Tunisie.

Six personnes sont décédées et une a été blessée dans l’explosion samedi d’une citerne d’asphalte dans une zone industrielle de Gabès, dans le sud-est de la Tunisie, selon la protection civile.

L’explosion, «dont les causes ne sont pas encore connues», est survenue à 09h30 locales. «Elle a fait dans un premier bilan préliminaire six morts et un blessé», a précisé à l’AFP Moez Triaa, le porte-parole de la protection civile. Quatre personnes sont mortes sur place et les deux autres après avoir été transportées à un hôpital de Gabès.